Подмосковные онкологи удалили пациентке опухоль яичников, сохранив фертильность

20 августа 2025, 10:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Хирурги Московского областного онкологического диспансера в Балашихе удалили молодой пациентке опухоль яичников, сохранив фертильность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В диспансер обратилась 29-летняя девушка с жалобами на периодические тянущие боли внизу живота. После исследования ей поставили диагноз – злокачественное новообразование яичников.

«Перед операцией мы проанализировали возможность сохранения у пациентки фертильности и связались с центром, который занимается криоконсервацией. Во время хирургического вмешательства удалили придатки и отправили их в криобанк. Из них были извлечены клетки яичников. Их сейчас выращивают и уже оплодотворили. Если признаков рецидива заболевания не будет, то уже через 1,5-2 года пациентка сможет планировать беременность», – рассказала заведующая отделением онкогинекологии №4 областного онкодиспансера Ирина Карьгина.