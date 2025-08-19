С начала года в Подмосковье от матерей с ВИЧ родилось около 200 здоровых детей

19 августа 2025, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 200 здоровых детей родилось от ВИЧ-положительных матерей родилось в Московской области с начала текущего года. Достичь этого удалось благодаря своевременной терапии, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Сдать тест на ВИЧ будущим родителям рекомендуется на этапе планирования ребёнка. Защитить малыша от заражения помогает приём антиретровирусной терапии во время беременности.





«При соблюдении всех рекомендаций специалистов нашего центра СПИД женщина может стать мамой здорового ребёнка. С начала года в Московской области от родителей с ВИЧ-положительным статусом родилось 197 здоровых детей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.