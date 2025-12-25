Подмосковные организации стали призёрами конкурса по трудоустройству молодёжи
Две организации из Московской области завоевали призовые места на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.
Высокой оценки удостоились муниципальное бюджетное учреждение «Звёздный» из Звёздного городка и подмосковная компания «Торговый дом — ВИК».
«МБУ «Звёздный» заняло второе место в номинации «Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру» с программой «Трудовое лето», а ООО «Торговый дом — ВИК» стало вторым в номинации «Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере» с программой «Кадровый резерв», — говорится в сообщении.Всего на участие в конкурсе подали более тысячи заявок из 55 российских регионов.