В центре Клина появилось новое общественное пространство

25 декабря 2025, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

В Клину завершили благоустройство Советской площади и бульвара на улице Папивина. Обновлённое пространство торжественно открыли в центре города — теперь это удобное и красивое место для прогулок и отдыха, сообщили в подмосковном Министерства благоустройства.