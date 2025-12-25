В центре Клина появилось новое общественное пространство
В Клину завершили благоустройство Советской площади и бульвара на улице Папивина. Обновлённое пространство торжественно открыли в центре города — теперь это удобное и красивое место для прогулок и отдыха, сообщили в подмосковном Министерства благоустройства.
На площади рядом с Троицким собором обустроили широкие пешеходные зоны и установили лавочки с встроенными клумбами. В них высадили многолетние растения. Территорию хорошо осветили и подключили к системе видеонаблюдения «Безопасный регион», поэтому здесь комфортно и безопасно в любое время суток.
Жители уже оценили смотровую площадку за зданием МФЦ. С неё открывается вид на склон к реке Сестре. После этого можно пройтись по восстановленному историческому бульвару Папивина, который стал частью единого прогулочного маршрута.
К Новому году площадь украсили праздничной иллюминацией и арт-объектами. Здесь впервые за много лет установили девятиметровую ёлку с гирляндами, золотыми шарами, бантами и эффектом «звёздного неба». Рядом установили новогодние инсталляции — рояль и олень с санями. Пространство уже стало популярным местом для красивых новогодних фотографий.
Работы провели, благодаря победе Клина в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
