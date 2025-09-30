Подмосковные парашютисты завоевали золото и серебро на чемпионате России
Спортсмены из Подмосковья стали обладателями золотой и серебряной медалей на чемпионате России по парашютному спорту, который прошёл в Коломне, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Парашютисты представляют региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.
Турнир проходил на базе аэроклуба «Аэроград Коломна» и собрал более 200 участников со всей страны. Спортсмены соревновались в вингсьют- и групповой акробатике, а также в артистических дисциплинах. Судьи оценивали количество и сложность построенных фигур.
Соревнования прошли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России» и считаются главным событием года в парашютном спорте.
