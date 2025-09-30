Подмосковные парашютисты завоевали золото и серебро на чемпионате России

30 сентября 2025, 09:21

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья стали обладателями золотой и серебряной медалей на чемпионате России по парашютному спорту, который прошёл в Коломне, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.