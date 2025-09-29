Достижения.рф

В Шатуре к 190-летию поселка установили новую скульптуру

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Шатура

Въезд в поселок Мишеронский украсила кованая фигура Жар-птицы ручной работы. Скульптуру установили в честь 190-летия поселка. Она заменила старого деревянного медведя, рассказали в Администрации муниципального округа Шатура.



Предложение местной Администрации — сделать новую фигуру долговечной и металлической.

«В музее сохранился эскиз жар-птицы, которая была одним из элементов прекрасной мозаики, украшавшей поселок долгие годы и изготовленной местным художником Валентином Дмитриевичем Барсковым. Именно он изначально предлагал установить на въезде в поселок стелу жар-птицы как символ огня стекловаренных печей и символ возрождения», – отметила Почетный ветеран Подмосковья, краевед Татьяна Файздрахманова.
В память об истории стеклоделия фигуру украсили элементами из цветного стекла, а основание — стеклянными камнями эрклëз. В темное время суток скульптура освещается разноцветной подсветкой.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0