В Шатуре к 190-летию поселка установили новую скульптуру
Въезд в поселок Мишеронский украсила кованая фигура Жар-птицы ручной работы. Скульптуру установили в честь 190-летия поселка. Она заменила старого деревянного медведя, рассказали в Администрации муниципального округа Шатура.
Предложение местной Администрации — сделать новую фигуру долговечной и металлической.
«В музее сохранился эскиз жар-птицы, которая была одним из элементов прекрасной мозаики, украшавшей поселок долгие годы и изготовленной местным художником Валентином Дмитриевичем Барсковым. Именно он изначально предлагал установить на въезде в поселок стелу жар-птицы как символ огня стекловаренных печей и символ возрождения», – отметила Почетный ветеран Подмосковья, краевед Татьяна Файздрахманова.В память об истории стеклоделия фигуру украсили элементами из цветного стекла, а основание — стеклянными камнями эрклëз. В темное время суток скульптура освещается разноцветной подсветкой.