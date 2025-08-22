В Балашихе отметили День флага России сразу на двух площадках

22 августа 2025, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России, провели в Балашихе пятницу, 22 августа, на двух площадках: в парках «Пехорка» и Пестовский. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В обоих парках были установлены тематические фотозоны, чтобы гости могли сделать снимок на память, а также развёрнуты ярмарки с сувенирами ручной работы.





«В парках также провели мастер-классы по созданию флажков «Мой флаг, интерактивную программу «Триколор» и концертную программу «Гордо реет триколор», — говорится в сообщении.