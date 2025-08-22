В Балашихе отметили День флага России сразу на двух площадках
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России, провели в Балашихе пятницу, 22 августа, на двух площадках: в парках «Пехорка» и Пестовский. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В обоих парках были установлены тематические фотозоны, чтобы гости могли сделать снимок на память, а также развёрнуты ярмарки с сувенирами ручной работы.
«В парках также провели мастер-классы по созданию флажков «Мой флаг, интерактивную программу «Триколор» и концертную программу «Гордо реет триколор», — говорится в сообщении.Кроме того, в Пестовском парке устроили раздачу ленточек в цветах российского флага и провели квест «Символы России». А для гостей парка «Пехорка» были организованы творческие локации «Волшебный песок» и «Аквагрим» и концерт оркестра «Звёзды ретро».