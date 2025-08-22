В Подмосковье в День флага провели 210 мероприятий с участием 16 тыс. человек
Молодёжь Московской области отметила День Государственного флага России. Праздничные мероприятия прошли во всех городских округах, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
«Наш флаг – не просто символ. Это отражение силы духа нашего народа, его единства и несгибаемой воли. Очень ценно, что подмосковная молодёжь так искренне и творчески проявляет свою любовь к Родине, сохраняя историческую память и создавая новые традиции. Сегодня прошло более 210 мероприятий, в которых приняли участие почти 16 тыс. участников», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.По всему Подмосковью прошла региональная акция по раздаче флажков. Центральной площадкой акции стал Музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил России в Одинцове. Волонтеры с самого утра поздравляли гостей и раздавали триколоры.
На базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в Одинцове активисты «Движения Первых», юнармейцы, школьники, студенты и волонтёры торжественно развернули 50-метровый российский флаг.
По всему региону также прошла Всероссийская акция «Окна России». Жители украшали окна квартир, домов, молодёжных и волонтёрских центров, образовательных учреждений рисунками и надписями, посвящёнными празднику.