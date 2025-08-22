В Химках в День российского флага провели праздничный флешмоб
Жители Химок в День Государственного флага России вместе развернули триколор – ключевой символ страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Одной из площадок тематических мероприятий стал парк Величко. Участники развернули большое полотно триколора. Праздничная программа включала лекцию об истории государственного символа и мастер-класс для юных жителей. Атмосферу народного торжества создали творческие коллективы из Сходненской детской школы искусств.
«Это важнейший символ вместе с гербом и гимном России – частичка нашего суверенитета. Триколор объединяет миллионы людей, укрепляет чувство принадлежности к государству, напоминает о нашей ответственности перед будущим», – отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.В разные эпохи триколор олицетворял стремление к национальному единству. Впервые в новейшей истории российский флаг был поднят 22 августа 1991 года на здании Верховного Совета РСФСР. С тех пор этот день стал особенным для миллионов граждан.