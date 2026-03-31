Подмосковные парки за неделю посетили более 2,4 млн человек

Свыше 2,4 млн человек побывали в парках Московской области на минувшей неделе. Это почти на 400 тысяч больше, чем в то же время год назад, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.





Пик посещаемости подмосковных парков пришёлся на воскресенье, 29 марта. В этот день там насчитали около полумиллиона гостей.





«Самой популярной локацией на минувшей неделе оказался Центральный парк в Долгопрудном. Его посетили 82 тысячи человек. Второе место по этому показателю занял балашихинский парк «Пехорка» с 81 тысячей посетителей. А на третьем месте оказался парк Мира в Мытищах, где отдохнули более 55 тысяч гостей», — говорится в сообщении.