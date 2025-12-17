Подмосковные пассажиры устроили сюрприз любимому контролёру Опалихи Нине Бандур
На станции Опалиха пассажиры устроили сюрприз своему любимому контролёру. В её день рождения — юбилей 65 лет — почти 500 человек собрали для неё 160 000 рублей — на лечение и обустройство дома в Ставропольском крае.
Нина Михайловна работает контролёром турникетных линий уже девять лет. Её знают и любят за искренние приветствия, тёплые слова и умение поддержать уставших после работы жителей. Для многих она стала настоящей «доброй душой» станции, встречающей и провожающей домой.
«Людям сейчас тяжело, всем. Я просто хочу, чтобы было больше добра», — сказала Нина Михайловна, поблагодарив пассажиров за поддержку.Собранные средства пойдут на лечение и обустройство её дома. Сейчас там есть только кухня, впереди — покупка необходимой мебели и завершение ремонта. Полтора месяца она работает в Подмосковье, затем ненадолго возвращается домой, где её ждёт муж.
Для жителей Опалихи Нина Бандур давно стала частью повседневной жизни — человеком, который каждый день дарит тепло без выходных и праздников.