Подмосковные пассажиры устроили сюрприз любимому контролёру Опалихи Нине Бандур

17 декабря 2025, 14:09

оригинал Фото: МедиаБанк Подмосковья/Кристина Ларина

На станции Опалиха пассажиры устроили сюрприз своему любимому контролёру. В её день рождения — юбилей 65 лет — почти 500 человек собрали для неё 160 000 рублей — на лечение и обустройство дома в Ставропольском крае.





Нина Михайловна работает контролёром турникетных линий уже девять лет. Её знают и любят за искренние приветствия, тёплые слова и умение поддержать уставших после работы жителей. Для многих она стала настоящей «доброй душой» станции, встречающей и провожающей домой.



«Людям сейчас тяжело, всем. Я просто хочу, чтобы было больше добра», — сказала Нина Михайловна, поблагодарив пассажиров за поддержку.