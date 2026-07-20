Подмосковные пауэрлифтеры установили рекорды России и мира на фестивале в Москве

20 июля 2026, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали медали, а также установили мировые и всероссийские рекорды на международном фестивале силовых видов спорта «Прайд Спорт Фест». Фестиваль собрал 5000 участников из 13 стран, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.