Подмосковные пауэрлифтеры установили рекорды России и мира на фестивале в Москве
Спортсмены из Московской области завоевали медали, а также установили мировые и всероссийские рекорды на международном фестивале силовых видов спорта «Прайд Спорт Фест». Фестиваль собрал 5000 участников из 13 стран, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Мероприятие прошло в столичном комплексе VK Stadium. Победителем соревнований в строгом подъёме на бицепс в весовой категории до 140 килограммов стал серпухович Дмитрий Жемаркин. Он установил мировой рекорд 115,5 килограммов. Золото в жиме лёжа в весовой категории до 90 килограммов взял Андрей Сапожонков из Талдома. Его результат 270 килограммов стал официальным рекордом Азии.
Анна Ших из Дмитрова обновила четыре рекорда страны в весовой категории до 52 килограммов – в жиме лёжа (62,5 килограмма), приседании (150 килограммов), становой тяге (175 килограммов) и сумме классического троеборья (387,5 килограммов). Бронзовым призёром в жиме лёжа в категории до 125 килограммов стал Анатолий Сербин из Люберец с результатом 270 килограммов. Этот показатель тоже стал новым рекордом региона.
Главным событием фестиваля был Кубок памяти Николая Каганского. Спортсмены элитной категории Pro соревновались в пауэрлифтинге, жиме лёжа, становой тяге и в строгом подъёме на бицепс. Призовой фонд турнира составил рекордные 25 миллионов рублей. Атлеты установили 106 рекордов России и 92 рекорда мира.
Зарубежные делегации представляли спортсмены из ЮАР, Армении, Польши, Австралии, Франции, Канады, Новой Зеландии, Венгрии, Бразилии, Белоруссии и Ирана.
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