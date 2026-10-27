Щёлковские врачи спасли женщину со свищом в желчном пузыре

27 октября 2026, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пожилую пациентку с опасным осложнением желчнокаменной болезни спасли хирурги Щёлковской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Женщина поступила с жалобами на острую боль в животе. Причиной оказался трёхсантиметровый камень в желчном пузыре. Он долго перекрывал шейку желчного пузыря, из-за чего стенка органа разрушилась и образовался свищ. Пациентку немедленно направили на операцию.





«Такая патология встречается только у 0,5% больных с различными формами желчнокаменной болезни. Перфорация стенки протока грозит воспалением брюшины из-за попадания желчи в брюшную полость. Если вовремя не устранить причину, высок риск развития сепсиса и летального исхода. Мы извлекли камень и ушили свищ малоинвазивным методом — без больших разрезов», — рассказал хирург Андрей Скорпнев.