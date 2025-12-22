Достижения.рф

Подмосковные педагоги подали около 26 тысяч онлайн-заявлений на аттестацию

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Почти 26 онлайн-заявлений на профессиональную аттестацию педагогических работников подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



В рамках аттестации проверяется качество преподавания, а также такие параметры, как участие в профессиональных конкурсах, результаты выпускных экзаменов и успехи учеников на олимпиадах.

«Услуга размещается в разделе «Образование», подразделе — «Педагогам». Заявление могут подать учителя, работающие в муниципальных и частных организациях Московской области. В этом году последним днём приёма заявок станет 23 декабря», — говорится в сообщении.
Учителям доступны могут присвоить следующие категории: первая, высшая, педагог-наставник и педагог-методист.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0