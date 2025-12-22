Подмосковный ИИ-помощник «Вита» приняла почти 6 500 ветобращений с начала года
В Московской области владельцы домашних животных всё чаще обращаются за помощью на горячую линию регионального Минсельхоза. Решать ветеринарные вопросы жителям помогает электронный ассистент «Вита», который работает на базе искусственного интеллекта.
С начала года на горячую линию по ветеринарии поступило почти 6 500 обращений. Чаще всего владельцы питомцев оформляли запись к ветеринарному врачу, искали ближайшие госветклиники, уточняли вопросы вакцинации и оформления справок формы № 1 для поездок с животными.
А еще жители обращались по поводу регистрации, чипирования питомцев и работы в системе ФГИС «Меркурий». Кроме того, по этому номеру можно сообщить о бездомных и бродячих собаках.
В Минсельхозе Московской области напоминают — горячая линия работает круглосуточно по номеру 8 (800) 550-65-22. Для удобства владельцев животных в регионе действует интерактивная карта государственных ветклиник. На ней разместили адреса и контактные данные учреждений. Карта доступна на портале «МОй АПК».
Читайте также: