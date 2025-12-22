В Подмосковье внедрили ИИ в разработку генпланов

22 декабря 2025, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Искусственный интеллект начал помогать с разработкой и внесением изменений в генеральные планы в Московской области. Этот проект разработали специалисты Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.





Об инновации рассказала министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.





«Мы делегировали искусственному интеллекту не только рутинную работу с массивами текстов, но и визуализацию данных для проектов изменений генеральных планов. Благодаря этому теперь получить визуализацию предложений и сформировать проект можно одним нажатием кнопки», — сказала Наталья Шувалова.