Подмосковные педагоги смогут принять участие в проекте «Знание.Наставники»

24 июня 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Общество «Знание» приглашает педагогов и руководителей колледжей стать участниками проекта «Знание.Наставники». Присоединиться в нему могут и подмосковные специалисты.





Подать заявку могут мастера производственного обучения и преподаватели; директора и их заместители; советники по воспитанию.

«Если вы учите студентов не только теории, но и реальному делу, пора рассказать об этом на всю Россию! Покажите, как вы воспитываете настоящих профессионалов. Победители получат денежную премию и шанс попасть на обучающую программу в Центр знаний «Машук» для лучших участников проекта», – отметили в пресс-службе общества.