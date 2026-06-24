Достижения.рф

Подмосковные педагоги смогут принять участие в проекте «Знание.Наставники»

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Общество «Знание» приглашает педагогов и руководителей колледжей стать участниками проекта «Знание.Наставники». Присоединиться в нему могут и подмосковные специалисты.



Подать заявку могут мастера производственного обучения и преподаватели; директора и их заместители; советники по воспитанию.

«Если вы учите студентов не только теории, но и реальному делу, пора рассказать об этом на всю Россию! Покажите, как вы воспитываете настоящих профессионалов. Победители получат денежную премию и шанс попасть на обучающую программу в Центр знаний «Машук» для лучших участников проекта», – отметили в пресс-службе общества.
Подать заявку можно на сайте. Зарегистрироваться нужно до 30 июня.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0