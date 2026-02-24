Подмосковные педиатры объяснили, как не помешать формированию детского иммунитета

24 февраля 2026, 20:06

оригинал Фото: istockphoto / Denis Labutin

Иммунная система ребёнка – сложный механизм защиты организма от патогенных воздействий внешней среды. В отличие от взрослых, у детей иммунитет находится на стадии активного формирования и обучения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава со ссылкой на врачей-педиатров.





Иммуногенез предполагает выработку специфических антител при каждом контакте с новыми вирусами, бактериями и аллергенами. Поэтому в дошкольном и младшем школьном возрасте дети часто заражаются респираторными инфекциями. Это физиологическая норма с учётом становления иммунного статуса.

«Нужно не просто купировать симптомы болезни, а выявить индивидуальные особенности реагирования организма маленького пациента, разработать персонализированную стратегию укрепления здоровья», – отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.