Подмосковные педиатры объяснили, как не помешать формированию детского иммунитета
Иммунная система ребёнка – сложный механизм защиты организма от патогенных воздействий внешней среды. В отличие от взрослых, у детей иммунитет находится на стадии активного формирования и обучения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава со ссылкой на врачей-педиатров.
Иммуногенез предполагает выработку специфических антител при каждом контакте с новыми вирусами, бактериями и аллергенами. Поэтому в дошкольном и младшем школьном возрасте дети часто заражаются респираторными инфекциями. Это физиологическая норма с учётом становления иммунного статуса.
«Нужно не просто купировать симптомы болезни, а выявить индивидуальные особенности реагирования организма маленького пациента, разработать персонализированную стратегию укрепления здоровья», – отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.По её словам, главная задача – грамотно поддержать естественные защитные силы организма. А вот бесконтрольное применение антибактериальных препаратов или избыточная стерильность быта могут нарушить процесс тренировки иммунной системы, привести к сбоям в её работе.
Вместе с тем иммунологи предупреждают об опасности игнорирования тревожных сигналов. Это частые и затяжные инфекции, осложнения или аллергические реакции после обычных простуд. В этих случаях важно не назначать лекарства самим, а консультироваться с врачом.
Отдельное внимание в формировании иммунной защиты уделяется вакцинопрофилактике. Но назначать любую вакцину и выбирать препарат может исключительно педиатр или иммунолог.
Как напомнили в региональном Минздраве, с 23 февраля по 1 марта в России проходит Неделя поддержания и укрепления иммунитета. Она приурочена ко Всемирному дню иммунитета, который отмечают 1 марта.