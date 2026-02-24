Новое стоматологическое отделение Одинцовской больницы открыли для пациентов
В жилом комплексе Союзный начало работу новое стоматологическое отделение Одинцовской больницы. В нём можно получить помощь терапевтов и ортопедов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В новом отделении для пациентов открыли три стоматологических кабинета: два терапевтических и специализированный кабинет ортопедического приёма для льготного протезирования зубов.
«Пациентов принимают четыре стоматолога-терапевта и стоматолог-ортопед. При отделении открыта собственная зуботехническая лаборатория. Она будет обеспечивать полный цикл изготовления конструкций, необходимых для льготного протезирования зубов», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Отделение расположено по адресу: город Одинцово, ул. Сосновая, д. 13. Записаться на приём можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также через чат-боты в мессенджерах МАХ и Telegram.
Читайте также: