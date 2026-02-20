Сложная операция врачей Сергиева Посада спасла девушку после автоаварии

20 февраля 2026, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли девушку после серьёзного ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Бригада скорой помощи доставила в клинику в тяжёлом состоянии 20-летнею пациентку, попавшую в аварию. В ходе обследования компьютерная томография выявила у неё открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом чешуи височной кости и гематому уха. Пострадавшая была в состоянии оглушения.

«Из-за травм у пациентки развился отёк мозга, а вдавленные отломки височной кости сильно давили на мозговую ткань. Мы провели экстренную операцию, удалили отломки и остановили кровотечение. Операция была технически сложной, так как при извлечении одного осколка другие фрагменты смещались глубже. Однако за час нам удалось успешно завершить вмешательство», – рассказал врач-нейрохирург травматологического отделения больницы Амрах Магеррамов.