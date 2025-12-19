Профсоюз работников здравоохранения наградил Героя России Людмилу Болилую

19 декабря 2025, 22:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Профсоюз работников здравоохранения России вручил знаки отличия работникам и активистам профсоюза медицинских организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Наград удостоились те, кто проявил мужество и самоотверженность при оказании медицинской помощи в зоне СВО, поддержке фронта и участников боевых действий.



Церемония прошла в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Одной из награждённых стала Герой России, фельдшер Ступинской подстанции скорой помощи Людмила Болилая. Она удостоена медали профсоюза за оказание медицинской помощи в зоне спецоперации «За самоотверженность и профессионализм».

«В зоне риска цена жизни возрастает многократно. Медики, сами подвергаясь риску, знают цену этой жизни, цену ответственности за тех, кто сегодня на передовой. Ведь за каждым бойцом стоят близкие, которые ждут его возвращения, и это придаёт силы. Идти вперёд и спасать – долг медика», – сказала Болилая.