Подмосковные педиатры рассказали, как бороться с цифровым выгоранием подростков
Подмосковные педиатры перечислили признаки цифрового выгорания у подростков, когда гаджеты становятся их врагами. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Цифровое выгорание – хроническое напряжение, вызванное бесконечным потоком уведомлений, стрессом от сравнения себя с другими в соцсетях и потерей контроля над временем. Ребёнок словно находится в капкане. Он хочет отключиться от сети, но боится пропустить что-то важное», – объяснила психолог НИКИ детства Маргарита Кочура.Цифровое выгорание у подростков проявляется замкнутостью и раздражительностью; резким снижением интереса к учёбе; длительным временем за экраном – по 8-10 часов в день; хронической усталостью; проблемами со сном и потерей интереса к офлайн-активностям.
Такое состояние может привести к депрессии, тревожному расстройству или социальной изоляции.
Чтобы предотвратить это, родители могут установить здоровые цифровые границы. Можно, например, ввести цифровой «комендантский час», который подразумевает отключение устройства за полтора часа до сна. Спальню стоит признать зоной без гаджетов.
Для борьбы с цифровым выгоранием нужно также чаще инициировать живое общение, устраивать совместные прогулки и ужины без гаджетов, вместе заниматься спортом и творчеством.
Кроме того, необходимо подавать достойный пример. Родители должны демонстрировать осознанное отношение к гаджетам и стараться не использовать их во время семейного общения.