В МОНИКИ внедрили современный метод лечения грыжи межпозвонкового диска

07 октября 2025, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского стали использовать для лечения пациентов с грыжей межпозвонкового диска. эндоскопическую дискэктомию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





При этой патологии сдавливаются корешки спинного мозга, что вызывает сильную боль. Боли в спине и ноге, онемение или слабость в ногах – частые признаки остеохондроза и грыжи межпозвонкового диска. Когда консервативное лечение не помогает, пациентам рекомендуют сложную и травматичную операцию.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



Однако появилось современное решение – малотравматичное эндоскопическое удаление грыжи через прокол около пяти миллиметров. Операцию выполняют с применением высокотехнологичного эндоскопического оборудования, когда нейрохирург видит операционное поле на экране с многократным увеличением.

«Это позволяет удалить грыжу без травм, сохранив окружающие структуры спинного мозга и позвоночника. В нейрохирургическом центре МОНИКИ малотравматичные эндоскопические операции на позвоночнике проводят опытные специалисты, владеющие современными технологиями. Индивидуальный подход к каждому пациенту обеспечивает безопасность и эффективность вмешательства, быстрое восстановление», – пояснил руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.