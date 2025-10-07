В МОНИКИ внедрили современный метод лечения грыжи межпозвонкового диска
Нейрохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского стали использовать для лечения пациентов с грыжей межпозвонкового диска. эндоскопическую дискэктомию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
При этой патологии сдавливаются корешки спинного мозга, что вызывает сильную боль. Боли в спине и ноге, онемение или слабость в ногах – частые признаки остеохондроза и грыжи межпозвонкового диска. Когда консервативное лечение не помогает, пациентам рекомендуют сложную и травматичную операцию.
Однако появилось современное решение – малотравматичное эндоскопическое удаление грыжи через прокол около пяти миллиметров. Операцию выполняют с применением высокотехнологичного эндоскопического оборудования, когда нейрохирург видит операционное поле на экране с многократным увеличением.
«Это позволяет удалить грыжу без травм, сохранив окружающие структуры спинного мозга и позвоночника. В нейрохирургическом центре МОНИКИ малотравматичные эндоскопические операции на позвоночнике проводят опытные специалисты, владеющие современными технологиями. Индивидуальный подход к каждому пациенту обеспечивает безопасность и эффективность вмешательства, быстрое восстановление», – пояснил руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.Среди преимуществ нового метода лечения – то, что вместо большого разреза делают лишь маленький прокол. Это даёт хороший косметический результат, сохраняет анатомию позвоночника и позволяет пациенту быстрее вернуться к повседневной жизни.