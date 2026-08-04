Подмосковные педиатры развеяли популярные мифы о грудном вскармливании

04 августа 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В наши дни всё ещё существуют устаревшие стереотипы, мешающие молодым мамам наладить грудное вскармливание. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья со ссылкой на специалистов НИКИ детства.





Среди мифов вокруг темы кормления грудью – советы старшего поколения о необходимости соблюдения жёсткой гипоаллергенной диеты, допаивания новорождённого водой, мытья груди с мылом перед каждым кормлением и контрольного взвешивания после каждого прикладывания. Всё это приводит к стрессу, снижению количества молока и в итоге – к переходу на искусственные смеси.



Одни из самых вредных мифов – заблуждение о форме груди, якобы непригодной для кормления. В НИКИ детства утверждают, что физиологическая невозможность лактировать встречается крайне редко и затрагивает не более 1% женщин. В основном проблемы с количеством молока вызваны ошибками в организации процесса.

«Многие уверены, что младенца на грудном вскармливании нужно обязательно поить водой. Однако современная педиатрия утверждает, что детям, находящимся на грудном вскармливании, дополнительная вода не нужна до начала введения прикорма, то есть до шести месяцев. Грудное молоко на 87-88% состоит из воды. А раннее допаивание ещё и вредно: вода заполняет крошечный объём желудка, и ребёнок съедает меньше питательного молока», – отметили в министерстве.

«Молодые мамы пугаются и так называемых лактационных кризов, когда ребёнок начинает требовать грудь чаще. Это абсолютно нормальный этап, связанный со скачком роста малыша. Не нужно сразу бежать в аптеку за смесью. Достаточно просто чаще прикладывать ребёнка к груди, в том числе ночью, когда идёт самая активная выработка гормона пролактина. Ну а маме не имеет смысла морить себя голодом. Рацион кормящей матери должен быть разнообразным и полноценным», – подчеркнула главный внештатный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.