Подмосковные пенсионеры активнее других участвуют в конкурсе «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ»
221 работа уже поступила от участников из Московской области на ХI Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ 2025». Об этом сообщили его организаторы.
Конкурс проводится среди пенсионеров, а также граждан в возрасте от 50 лет и старше, освоивших компьютерную грамотность.
«Работы уже прислали пенсионеры из 57 регионов России. Самыми активными стали Московская область, Оренбургская область, Санкт-Петербург, Cахалинская область, Татарстан, Крым, Иркутская, Новосибирская, Кемеровская и Брянская области», – отметили организаторы.Все работы размещены на сайте. По итогам конкурса определяются регионы, активнее других работающие с пенсионерами по теме обучения компьютерной грамотности.
Среди участников конкурса более 82% – женщин. Средний возраст участников – 63,5 года. Самой старшей участнице, Валентине Евгеньевне Житеневой из Сахалинской области, – 94 года.
Работы принимаются до 27 октября 2025 года, а итоги конкурса подведут в декабре.
Информация и правила участие в конкурсе, который проводится дистанционно размещены на сайте в разделе «Конкурс». Участникам необходимо заполнить заявку на сайте, приложив конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии автора работы. Победителей определяют по три человека в каждой номинации.
Организаторы конкурса – Социальный фонд России и Ростелеком.