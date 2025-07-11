Подмосковные пенсионеры активнее других участвуют в конкурсе «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ»

11 июля 2025, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

221 работа уже поступила от участников из Московской области на ХI Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ 2025». Об этом сообщили его организаторы.





Конкурс проводится среди пенсионеров, а также граждан в возрасте от 50 лет и старше, освоивших компьютерную грамотность.

«Работы уже прислали пенсионеры из 57 регионов России. Самыми активными стали Московская область, Оренбургская область, Санкт-Петербург, Cахалинская область, Татарстан, Крым, Иркутская, Новосибирская, Кемеровская и Брянская области», – отметили организаторы.