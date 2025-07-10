Подмосковных школьников и студентов приглашают на конкурс цифровых комиксов

10 июля 2025, 18:17

оригинал Фото: iStock / sakkmesterke

Учащиеся 8-11 классов и студенты колледжей Подмосковья могут стать участниками Всероссийского конкурса по созданию комиксов с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.







«Знания программирования не требуются. Все навыки работы с ИИ-инструментами будут получены из бесплатного курса и дополнительных материалов. Обучение проходит в онлайн-режиме до 31 августа (основы Python, работа с ИИ, 54 академических часа). Разработка комикса будет проходить 1-20 сентября. Речь идёт о создании проекта на основе технического задания», – пояснили в ведомстве.