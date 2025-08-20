Три школьника Подмосковья взяли медали Международной географической олимпиады
Три подмосковных школьника завоевали медали Международной юниорской географической олимпиады. Она проводилась впервые и состоялась в Сербии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Международная географическая олимпиада среди юниоров 12-15 лет проводилась впервые. Тимофей Попов из Одинцовского «Десятого лицея» выиграл серебряную медаль. Бронза – у Константина Грищенкова из «Дмитровской гимназии «Логос» и Дениса Смирнова из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы», – говорится в сообщении.В сборную России вошли также школьники из Москвы и Санкт-Петербурга. Руководителем команды выступила профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Оксана Климанова.
Всего на олимпиаде было вручено три золотые, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В неофициальном командном зачёте сборная России заняла первое место.