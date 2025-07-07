Россиянам рассказали об опасности экстремальной жары
Терапевт Лишин: жара может увеличить риск развития тромбоза
Жаркая погода может негативно отразиться на самочувствии людей с предрасположенностью к загустению крови. Об этом предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.
«Патология повышает риск развития тромбоза, так как увеличивается потоотделение и нарушается водный баланс. Это способствует еще большему загустению», — рассказал Лишин «Москве 24».
Он также добавил, что проблемы со здоровьем могут испытывать люди с лишним весом, эндокринными заболеваниями, астмой, депрессией, а также пожилые.
Лишин посоветовал в жару пить 1,5–2 литра теплой воды, исключить употребление жареных и жирных продуктов, а сделать акцент на фруктах и овощах. Также необходимо надевать головной убор и использовать солнцезащитный крем с SPF 50.
В свою очередь врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с RT отметила, что находиться на солнце можно только в утренние часы.
«В такой период надо ходить на улицу только в утренние часы, когда солнце ещё не вошло в зенит. Мы ещё пока на солнце не были, кожа не потемнела — защиты никакой нет. Такая резкая активация ультрафиолета, кроме вреда, коже ничего не нанесет», — пояснила эксперт.
Она также посоветовала наносить крем с уровнем SPF не меньше 30, в случае прогулок и длительного нахождения на солнце.