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Подмосковный атлет Никитин победил на чемпионате России по шоссейному бегу

оригинал Владимир Никитин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Владимир Никитин из Московской области занял первое место на чемпионате России по шоссейному бегу на десять километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Турнир проходил 10 октября в Москве — на трассе вокруг «Лукойл Арены». В забеге приняли участие сильнейшие спортсмены и разных российских регионов.

«Владимир Никитин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта с результатом 28 минут 12 секунд. Второе место занял Виктор Гуржий из Приморского края с результатом 29 минут 8 секунд, а бронзовую медаль выиграл москвич Дмитрий Неделин, преодолевший дистанцию за 29 минут 9 секунд», — говорится в сообщении.
Держать темп участникам забега помогали такие именитые спортсмены, как Александр Легков, Александр Панжинский, Алексей Смертин и Артём Ребров, а также спортивный обозреватель Константин Кан.

Следить за спортивной жизнью Московской области можно по соцсетям регионального Минспорта. Вся информация оперативно публикуется на странице ведомства в VK и канале в мессенджере МАХ.
Лев Каштанов

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