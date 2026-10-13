Подмосковный атлет Никитин победил на чемпионате России по шоссейному бегу

13 октября 2026, 15:09

оригинал Владимир Никитин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Владимир Никитин из Московской области занял первое место на чемпионате России по шоссейному бегу на десять километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил 10 октября в Москве — на трассе вокруг «Лукойл Арены». В забеге приняли участие сильнейшие спортсмены и разных российских регионов.





«Владимир Никитин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта с результатом 28 минут 12 секунд. Второе место занял Виктор Гуржий из Приморского края с результатом 29 минут 8 секунд, а бронзовую медаль выиграл москвич Дмитрий Неделин, преодолевший дистанцию за 29 минут 9 секунд», — говорится в сообщении.