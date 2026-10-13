Подмосковный атлет Никитин победил на чемпионате России по шоссейному бегу
Владимир Никитин из Московской области занял первое место на чемпионате России по шоссейному бегу на десять километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил 10 октября в Москве — на трассе вокруг «Лукойл Арены». В забеге приняли участие сильнейшие спортсмены и разных российских регионов.
«Владимир Никитин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта с результатом 28 минут 12 секунд. Второе место занял Виктор Гуржий из Приморского края с результатом 29 минут 8 секунд, а бронзовую медаль выиграл москвич Дмитрий Неделин, преодолевший дистанцию за 29 минут 9 секунд», — говорится в сообщении.Держать темп участникам забега помогали такие именитые спортсмены, как Александр Легков, Александр Панжинский, Алексей Смертин и Артём Ребров, а также спортивный обозреватель Константин Кан.
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