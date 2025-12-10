В подмосковном Электрогорске открыли обновлённый центр допобразования «Истоки»
В Электрогорске после капремонта открыли обновлённый Центр дополнительного образования «Истоки». Работы провели по госпрограмме Московской области. Здание полностью преобразили — внутри и снаружи — и создали комфортные условия для занятий детей и подростков. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.
В двухэтажном здании 1971 года постройки строители заменили инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Они обновили фасад и кровлю, выполнили отделку всех помещений, обустроили входную группу и привели в порядок территорию вокруг центра.
Теперь учащиеся приходят в светлые просторные классы. В помещениях разместили современную мебель и новое оборудование, которое позволяет изучать разные дисциплины в комфортной и безопасной среде.
Открытие центра стало значимым событием для жителей города. Обновлённые «Истоки» дают детям и подросткам больше возможностей для творчества, развития и освоения новых навыков.
