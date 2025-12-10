В подмосковном Электрогорске открыли обновлённый центр допобразования «Истоки»

10 декабря 2025, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Электрогорске после капремонта открыли обновлённый Центр дополнительного образования «Истоки». Работы провели по госпрограмме Московской области. Здание полностью преобразили — внутри и снаружи — и создали комфортные условия для занятий детей и подростков. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.