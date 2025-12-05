Подмосковные пловцы выиграли четыре медали всероссийских соревнований
Одну золотую и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» среди юношей и девушек 14-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Две награды в индивидуальных состязаниях выиграл Егор Кочкин из Мытищ.
«Егор поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заплыва на 200 метров баттерфляем, а также занял третье место в дисциплине «комплексное плавание» на дистанции 100 метров», — говорится в сообщении.Кроме того, бронзовые медали завоевали Анастасия Веременникова из Одинцовского округа на дистанции 200 м баттерфляем среди девушек и подмосковная команда юношей в комбинированной эстафете 4х50 метров. За команду выступали Егор Кочкин, Илья Погорелов, Илья Васильев и Павел Иванов.