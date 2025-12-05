Хавбек «Спартака» высказался о будущем матче с «Динамо»
Дмитриев: «Спартаку» нужно реабилитироваться в дерби с «Динамо»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал предстоящее дерби с «Динамо» в 18-м туре чемпионата России.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что команде необходимо реабилитироваться после недавних неудач в матчах с «бело-голубыми» и «Балтикой».
«В этом сезоне мы должны были побеждать, но сыграли вничью. Поэтому, конечно, хотим сейчас выиграть», — сказал Дмитриев.
6 декабря «Спартак» проведет свой заключительный матч в этом году, встретившись с московским «Динамо» в РПЛ. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Предыдущая встреча команд в чемпионате России завершилась со счетом 2:2.