Хавбек «Спартака» высказался о будущем матче с «Динамо»

05 декабря 2025, 14:31

Дмитриев: «Спартаку» нужно реабилитироваться в дерби с «Динамо»

Фото: istockphoto/Pixfly

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал предстоящее дерби с «Динамо» в 18-м туре чемпионата России.





В беседе с Metaratings.ru он отметил, что команде необходимо реабилитироваться после недавних неудач в матчах с «бело-голубыми» и «Балтикой».





«В этом сезоне мы должны были побеждать, но сыграли вничью. Поэтому, конечно, хотим сейчас выиграть», — сказал Дмитриев.