Подмосковные пловцы завоевали 30 медалей на всероссийских турнирах по спорту ЛИН
14 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате и первенстве России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) в дисциплине «плавание». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На соревнованиях в рамках чемпионата страны девять медалей завоевал подмосковный пловец Алексей Дегтярев: он стал лучшим на дистанции 50 метров баттерфляем, в заплывах на 50 и 100 м брассом и на 50, 100 и 200 метров вольным стилем, а также занял второе место в заплывал на 50 и 100 м на спине и на 100 м в дисциплине «комплексное плавание».
«Две золотые медали чемпионата завоевал Михаил Царицанский в заплывах на 50 и 100 м баттерфляем. По серебряной медали выиграли Леонид Стельмухов в заплыве брассом на 100 метров и Стефания Феофанова в заплыве брассом на 50 метров. Кроме того, на счету Леонида Стельмухова две бронзы в заплывах на 50 метров баттерфляем и брассом», — говорится в сообщении.На первенстве России победы одержали Инесса Казакова в заплывах на спине на 50, 100 и 200 метров, также на 100 метров баттерфляем, и Степан Бобейка в заплывах на спине на 100 и 200 метров. Кроме того, Инесса Казакова стала второй в заплыве баттерфляем на 50 м и на 200 м вольным стилем, в Степан Бобейка — в дисциплине «комплексное плавание» на дистанции 100 метров.
Бронзу первенства взял Николай Генералов в заплывах брассом на 50 и 100 метров. Третье место занял также квартет подмосковных пловцов — Константин Елхимов, Степан Бобейка, Денис Горячев и Николай Генералов — в комбинированной эстафете 4 х 50 м.