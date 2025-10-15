Подмосковные пловцы завоевали 30 медалей на всероссийских турнирах по спорту ЛИН

15 октября 2025, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

14 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате и первенстве России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) в дисциплине «плавание». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На соревнованиях в рамках чемпионата страны девять медалей завоевал подмосковный пловец Алексей Дегтярев: он стал лучшим на дистанции 50 метров баттерфляем, в заплывах на 50 и 100 м брассом и на 50, 100 и 200 метров вольным стилем, а также занял второе место в заплывал на 50 и 100 м на спине и на 100 м в дисциплине «комплексное плавание».





«Две золотые медали чемпионата завоевал Михаил Царицанский в заплывах на 50 и 100 м баттерфляем. По серебряной медали выиграли Леонид Стельмухов в заплыве брассом на 100 метров и Стефания Феофанова в заплыве брассом на 50 метров. Кроме того, на счету Леонида Стельмухова две бронзы в заплывах на 50 метров баттерфляем и брассом», — говорится в сообщении.