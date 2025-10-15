Тукманов раскритиковал руководство «Торпедо» за неумелое управление командой

15 октября 2025, 15:35

Фото: iStock/master1305

Бывший президент московского футбольного клуба «Торпедо» Александр Тукманов резко раскритиковал руководство команды за неумелое управление и выразил сомнения в светлом будущем «автозаводцев». Об этом он рассказал в интервью Metaratings.ru.





15 октября «Торпедо» объявило об уходе главного тренера Дмитрия Парфёнова и возвращении на пост наставника Олега Кононова, который ранее возглавлял клуб с января 2024-го по август 2025 года. По информации «Спорт-Экспресса», вместе с Кононовым в «Торпедо» может вернуться и Ари – бывший спортивный директор команды.





«Смотрю на происходящее с «Торпедо» с чувством непонимания. Неизвестно, что хотят руководители, акционеры. За 6-8 месяцев неоднократно менялся тренерский и менеджерский состав. Чего они хотят? Если руководители хотят похоронить «Торпедо», то они на верном пути. Если они хотят вернуть клуб на уровень прошлых лет, то вряд ли это возможно с такими решениями. Сегодня у меня нет уверенности в завтрашнем дне «Торпедо», – заявил Тукманов.