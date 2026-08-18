Подмосковные пловцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы

18 августа 2026, 09:27

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области Иван Гирев и Роман Акимов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Три медали из четырёх достались Ивану Гиреву. Золото он взял в смешанной эстафете 4х100 метров, выступая вместе с Кирой Манохиной, Дарьей Клепиковой и Егором Корневым.





«Серебряную награду Гирев получил за эстафету 4×100 метров вольным стилем. В команду вошли также Егор Корнев, Александр Щёголев и Василий Кукушкин. А на третью ступень пьедестала почёта подмосковные пловцы Гирев и Акимов поднялся вместе с другими членами сборной России по итогам смешанной эстафеты 4×200 метров вольным стилем», — говорится в сообщении.