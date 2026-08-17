В Подмосковье по запросам жителей провели уборку более чем в 38 тыс. подъездов
Уборку по запросам жителей провели более чем в 38 700 подъездах многоквартирных домов Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Поддержание чистоты в подъездах входит в число обязанностей управляющей компании.
«Уборка включает ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, мытьё плов в лифтах и наведение порядка в зонах, примыкающих к трубопроводам. Кроме того, на этажах выше второго нужно проводить влажное подметание минимум раз в неделю», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что контролировать деятельность управляющих компаний собственники недвижимости в многоквартирных домах могут с помощью приложения «Госуслуги. Дом». Оно позволяет отправлять индивидуальные и групповые заявки на проведение работ, а также следить за ходом их выполнения и расходованием средств.