В Подмосковье по запросам жителей провели уборку более чем в 38 тыс. подъездов

17 августа 2026, 13:45

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Уборку по запросам жителей провели более чем в 38 700 подъездах многоквартирных домов Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Поддержание чистоты в подъездах входит в число обязанностей управляющей компании.





«Уборка включает ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, мытьё плов в лифтах и наведение порядка в зонах, примыкающих к трубопроводам. Кроме того, на этажах выше второго нужно проводить влажное подметание минимум раз в неделю», — говорится в сообщении.