Подмосковные пловцы завоевали две медали на чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области Роман Акимов и Иван Гирев в первый день чемпионата России по плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Иван Гирев и Роман Акимов показали одинаковый результат в заплыве на 200 метров вольным стилем и оба поднялись на втору ступень пьедестала почёта. А золотую медаль в этой дисциплине выиграл представитель Москвы, который опередил подмосковных пловцов на 0,06 секунды», — говорится в сообщении.Чемпионат России по плаванию стартовал 13 апреля продлится 18 числа. Турнир проходит в Казани, в нём принимают участие более 800 спортсменов из 72 российских регионов. Пловцы, показавшие лучшие результаты, будут представлять Россию на чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в июле в Сингапуре.
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