В Рузском округе обезвредили три мины времён Великой Отечественной войны

11 ноября 2025, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Мины нашли в лесу всего в одном километре от деревни Козлово Рузского муниципального округа, рассказали в организации.





Замначальника территориального управления №2 Александр Матох отметил, что о находках сообщили местные жители, которые заметили мины на дереве во время сбора грибов.





«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали опасные находки как три 82-милиметровые минометные мины времён Великой Отечественной войны. Оценив обстановку, специалисты приняли решение обезвредить снаряды на месте их обнаружения и с соблюдением необходимых мер безопасности успешно ликвидировали их», – подчеркнул Александр.