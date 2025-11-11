В Рузском округе обезвредили три мины времён Великой Отечественной войны
Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Мины нашли в лесу всего в одном километре от деревни Козлово Рузского муниципального округа, рассказали в организации.
Замначальника территориального управления №2 Александр Матох отметил, что о находках сообщили местные жители, которые заметили мины на дереве во время сбора грибов.
«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали опасные находки как три 82-милиметровые минометные мины времён Великой Отечественной войны. Оценив обстановку, специалисты приняли решение обезвредить снаряды на месте их обнаружения и с соблюдением необходимых мер безопасности успешно ликвидировали их», – подчеркнул Александр.
Работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогали взрывотехникам при взаимодействии с экстренными службами округа с момента обнаружения боеприпасов до их полной ликвидации.
Специалисты напоминают жителям, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо немедленно позвонить в службу «Система-112» и ни в коем случае не пытаться самостоятельно перемещать боеприпасы.