В Подмосковье с начала года выполнили более 3000 процедур ЭКО

17 августа 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жительницам Московской области, которые не могут забеременеть естественным путём, доступно экстракорпоральное оплодотворение. В этом году в регионе уже выполнили свыше 3000 процедур ЭКО, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Программа реализуется благодаря нацпроекту «Семья».

«Процедуру ЭКО в Подмосковье проводят бесплатно по полису ОМС. С начала года в регионе выполнили уже более 3000 процедур экстракорпорального оплодотворения. Всего в этом году их запланировано провести 5500», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.