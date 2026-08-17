В Подмосковье с начала года выполнили более 3000 процедур ЭКО
Жительницам Московской области, которые не могут забеременеть естественным путём, доступно экстракорпоральное оплодотворение. В этом году в регионе уже выполнили свыше 3000 процедур ЭКО, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Программа реализуется благодаря нацпроекту «Семья».
«Процедуру ЭКО в Подмосковье проводят бесплатно по полису ОМС. С начала года в регионе выполнили уже более 3000 процедур экстракорпорального оплодотворения. Всего в этом году их запланировано провести 5500», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Инструкция для желающих пройти ЭКО и перечень необходимых документов доступны на сайте Минздрава Московской области.