Как настоящий гонщик: двухлетний сын Прилучного и Брутян катается на квадроцикле
Совсем недавно Зепюр Брутян и Павел Прилучный перестали скрывать лицо двухлетнего сына от публики. Теперь супруги часто делятся успехами маленького Микаэля. Накануне актриса опубликовала ролик, на котором звезда «Мажора» катает наследника на квадроцикле.
На кадрах видно, как отец осторожно управляет техникой, пока ребенок наслаждается поездкой. Скорость маленькая, но мальчик, судя по всему, чувствует себя настоящим гонщиком.
Ранее звездные родители показали, как их малыш изучает алфавит, произнося вслух буквы и слова с обучающих карточек. Немногим позже появилось видео, как он перечисляет, что видит вокруг себя, говоря на английском языке.
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