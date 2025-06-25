Как настоящий гонщик: двухлетний сын Прилучного и Брутян катается на квадроцикле

25 июня 2025, 11:27

Зепюр Брутян показала, как Павел Прилучный катает сына Микаэля на квадроцикле

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Совсем недавно Зепюр Брутян и Павел Прилучный перестали скрывать лицо двухлетнего сына от публики. Теперь супруги часто делятся успехами маленького Микаэля. Накануне актриса опубликовала ролик, на котором звезда «Мажора» катает наследника на квадроцикле.