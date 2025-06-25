Как настоящий гонщик: двухлетний сын Прилучного и Брутян катается на квадроцикле

Зепюр Брутян показала, как Павел Прилучный катает сына Микаэля на квадроцикле
Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Совсем недавно Зепюр Брутян и Павел Прилучный перестали скрывать лицо двухлетнего сына от публики. Теперь супруги часто делятся успехами маленького Микаэля. Накануне актриса опубликовала ролик, на котором звезда «Мажора» катает наследника на квадроцикле.



На кадрах видно, как отец осторожно управляет техникой, пока ребенок наслаждается поездкой. Скорость маленькая, но мальчик, судя по всему, чувствует себя настоящим гонщиком.

Ранее звездные родители показали, как их малыш изучает алфавит, произнося вслух буквы и слова с обучающих карточек. Немногим позже появилось видео, как он перечисляет, что видит вокруг себя, говоря на английском языке.

Кадр из видео: Instagram* @zepyur_brutyan
Лидия Пономарева

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