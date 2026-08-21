Подмосковные пловцы завоевали пять медалей на Спартакиаде народов России

21 августа 2026, 15:24

оригинал Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по плаванию в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Две награды подмосковные спортсмены получили по итогам заплыва на 200 метров вольным стилем.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Иван Гирев из Видного, а второе место занял Роман Акимов из Мытищ», — говорится в сообщении.