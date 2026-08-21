Подмосковные пловцы завоевали пять медалей на Спартакиаде народов России
Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по плаванию в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Две награды подмосковные спортсмены получили по итогам заплыва на 200 метров вольным стилем.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Иван Гирев из Видного, а второе место занял Роман Акимов из Мытищ», — говорится в сообщении.Ещё одну серебряную медаль Московской области принесла Диана Валиуллина из Рузы на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин. Бронза в этом соревновании досталось ещё одной ружанке — Полине Лейкиной. Кроме того, бронзовую медаль получила третья спортсменка и Рузы — Дарья Рогожинова — на дистанции 200 метров баттерфляем среди женщин.