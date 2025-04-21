Подмосковные пловцы завоевали семь медалей чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей чемпионата России по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В финальный день турнира Александр Степанов и Герман Зажирский пополнили копилку трофеев золотом и бронзой. Степанов выступил на дистанции 1500 м вольным, Зажирский – на дистанции 200 м баттерфляем.Ранее Степанов был лучшим на дистанции 800 м вольным стилем. Иван Гирёв и Роман Акимов стали серебряными призёрами в мужских стартах на 200 м вольным стилем.
Таким образом, по итогам чемпионата России в копилке команды Московской области – семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые», – отметили в ведомстве.
В женских стартах на 200 м комплексным плаванием третье место заняла подмосковная пловчиха Виктория Таранникова. Ещё одну бронзовую награду команде принесли Гирёв, Акимов, Степанов и Виталий Нечаев в эстафете 4х200 м вольным стилем.
Чемпионат России по плаванию проходил в Казани с 13 по 18 апреля. В нём участвовали представители 72 регионов.
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