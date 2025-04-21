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Подмосковные пловцы завоевали семь медалей чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей чемпионата России по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В финальный день турнира Александр Степанов и Герман Зажирский пополнили копилку трофеев золотом и бронзой. Степанов выступил на дистанции 1500 м вольным, Зажирский – на дистанции 200 м баттерфляем.
Таким образом, по итогам чемпионата России в копилке команды Московской области – семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые», – отметили в ведомстве.
Ранее Степанов был лучшим на дистанции 800 м вольным стилем. Иван Гирёв и Роман Акимов стали серебряными призёрами в мужских стартах на 200 м вольным стилем.

В женских стартах на 200 м комплексным плаванием третье место заняла подмосковная пловчиха Виктория Таранникова. Ещё одну бронзовую награду команде принесли Гирёв, Акимов, Степанов и Виталий Нечаев в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Чемпионат России по плаванию проходил в Казани с 13 по 18 апреля. В нём участвовали представители 72 регионов.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 78 человек
21 апреля 2025, 13:20

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Московской области реализуется программа по переселению жильцов из аварийных домов в новые квартиры, за минувшую неделю качественное жильё получили 78 переселенцев в шести подмосковных округах, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На прошлой неделе из 32 аварийных жилых помещений общей площадью 1383 квадратных метра в округах Солнечногорск, Жуковский, Пушкинский, Дмитровский, Можайский и Люберцы переехали 78 человек», — говорится в сообщении.
Переселенцы могут получить квартиры в построенных специально для них домах или во вторичном жилом фонде, кроме того, они могут получить жилищные сертификат и приобрести по нему жильё в любом районе Подмосковья.

Расселение аварийного жилья проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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На аттракционах в парке Подольска за три дня прокатились более 2 тыс. человек
21 апреля 2025, 12:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Аттракционы в подольском парке имени Виктора Талалихина заработали 18 апреля, за первые три дня их функционирования на них прокатились свыше 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В период с 18 по 20 апреля аттракционы в парке Талалихина посетили свыше 2 тысяч человек. В эти дни публике было доступно шесть из десяти аттракционов: колесо обозрения, цепная карусель, карусель с лошадками, «Гусеница», «Космос» и «Корсар», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Во вторник, 22 апреля, аттракционы в парке вновь заработают. По будням они будут открыты с полудня до 20:00, по выходным — с 11:00 до 21:00. Для льготных категорий действуют скидки на билеты, а члены семей участников СВО могут кататься бесплатно.

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#аттракционы
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В здании бывшей автошколы в Ступине откроют медицинский центр
21 апреля 2025, 12:35

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное здание в ступинском посёлке Михнево, которое ранее занимала автошкола, восстановили и реконструировали под многопрофильный медицинский центр, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажное кирпичное здание общей площадью около 550 квадратных метров по адресу: улица Горького, 3, в котором первоначально располагалось учебное заведение, а потом Михневская автошкола ДОСААФ, было построено в начале ХХ века. Со временем здание обветшало, поэтому его вывели из эксплуатации. Долгие годы оно пустовало, но в 2021 году объект передали в аренду, и власти округа совместно с профильными ведомствами и арендатором решили провести в здании капитальный ремонт», — говорится в сообщении.
Все ремонтно-строительные работы в здании завершили в первом квартале текущего года. В настоящее время объект полностью восстановлен, сейчас там ведётся подготовка к открытию медцентра.

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#реконструкция
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Пасхальный крестный ход прошёл по центральным улицам Павловского Посада
21 апреля 2025, 12:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Один из главных православных праздников — Воскресение Христово — отметили в Павловском Посаде, традиционный крестный ход прошёл по центральным улицам города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В шествии приняли участие священники, прихожане всех возрастов, члены молодёжных объединений и семьи с детьми. Крестный ход завершился у Казанского храма Павловского Посада, где состоялось пасхальное богослужение.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Впечатлениями от крестного хода поделилась одна из его участниц.

«Крестный ход — это особый трепетный момент. Он сплачивает нас, возвращает к нашим традициям и наполняет сердца светлой радостью», — сказала женщина.

В пасхальную ночь праздничная атмосфера ощущалась по всему городу, над которым разносился колокольный звон.

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Подмосковные боксёры завоевали три медали на международных соревнованиях
21 апреля 2025, 11:52

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись боксёр из Подольска Михаил Усов, выступавший в весовой категории 80 килограммов, и ногинский боксёр Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.
А бронзовую награду получила спортсменка из Клина Любовь Макеева, выступавшая в весовой категории 57 килограммов.

Всего в турнире, который проводился с 14 по 19 апреля в Хабаровске, приняли участие 150 спортсменов из 16 стран, включая Германию, Венгрию, Сербию, Польшу, КНДР, Израиль и Монголию.

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