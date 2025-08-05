Подмосковные пловцы завоевали три медали чемпионата мира

05 августа 2025, 19:53

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В аэропорту Домодедово встретили спортсменов сборной России, вернувшихся с чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Среди победителей и призёров – представители Московской области, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.







«Заслуженный мастер спорта Иван Гирёв из Ленинского городского округа, Александр Бондарь и Красногорска и Елизавета Кузина из Электростали завоевали три медали – золото, серебро и бронзу. Гирёв взял золотую медаль в комбинированной эстафете 4×100 метров, а также серебро – в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем, установив новый рекорд. Бондарь стал бронзовым призёром в синхронных смешанных прыжках с 10-метровой вышки. Кузина вошла в топ-5 в смешанных прыжках с трёхметрового трамплина», – рассказали в пресс-службе.