Подмосковные пловцы завоевали три медали чемпионата мира
В аэропорту Домодедово встретили спортсменов сборной России, вернувшихся с чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Среди победителей и призёров – представители Московской области, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Заслуженный мастер спорта Иван Гирёв из Ленинского городского округа, Александр Бондарь и Красногорска и Елизавета Кузина из Электростали завоевали три медали – золото, серебро и бронзу. Гирёв взял золотую медаль в комбинированной эстафете 4×100 метров, а также серебро – в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем, установив новый рекорд. Бондарь стал бронзовым призёром в синхронных смешанных прыжках с 10-метровой вышки. Кузина вошла в топ-5 в смешанных прыжках с трёхметрового трамплина», – рассказали в пресс-службе.Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре стал первым с 2019 года, в котором участвовали российские спортсмены. В этом году сборная завоевала 18 медалей – шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых.
Гирёв – воспитанник детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Ленинского городского округа. За свою карьеру он не раз побеждал на соревнованиях разного уровня, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. В 2021 году стал серебряным призёром Олимпиады в Токио, завоевал медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Иван – лауреат именных стипендий губернатора Московской области и главы Ленинского городского округа.