Подмосковные поисковики проведут в этом году около 500 экспедиций

04 мая 2026, 15:04

Более 500 экспедиций запланировали провести поисковые отряды Московской области в текущем году, из них свыше 200 — на территории Подмосковья. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Общее число поисковиков в Подмосковье составляет около трёх тысяч человек.





«Сегодня в регионе функционирует 12 поисковых объединений, которые включают в себя 113 поисковых отрядов», — сказал Брынцалов.

«Например, в этом году они планируют провести в школах и колледжах более 50 «Уроков Мужества». Поисковики придут к ребятам с артефактами, с полевыми дневниками, с историями бойцов. Когда подросток может своими глазами увидеть солдатский медальон, подержать в руках пробитую пулей каску — это совсем другой уровень восприятия истории», — подчеркнул Брынцалов.