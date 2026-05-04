В Подмосковье подали более 3 400 онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов

04 мая 2026, 14:32

Свыше 3 400 заявок на присвоение спортивных разрядов подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Онлайн-услугой по присвоению разряда могут воспользоваться подмосковные спортивные федерации, представляющие интересы атлета, который выполнил все предписанные нормативы.





«Услуга размещается в разделе «Прочее», подразделе «Спорт и досуг». Для подачи заявления нужно пройти авторизацию, заполнить соответствующую электронную форму и приложить сканы необходимых документов», — говорится в сообщении.