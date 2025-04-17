Подмосковные полицейские догнали курьера мошенников и вернули жертве деньги

В Подмосковье продолжается второй этап модернизации системы обращения с отходами. В рамках работ уже обновлено около 100 контейнерных площадок.



Ключевая цель проекта — расширение контейнерных зон для размещения необходимого числа баков и бункеров, а также предотвращение перенакопления мусора.



Наибольшее количество площадок планируется модернизировать в следующих городских округах: Подольск, Истра, Красногорск, Чехов, Ленинский, Рузский, Домодедово, Одинцовский, Солнечногорск и Коломна. Лидерами по объёму обновлений станут Домодедово, Истра, Подольск и Красногорск.



Новые площадки соответствуют современным стандартам — они обеспечивают удобный доступ для жителей и защищены от воздействия погодных условий.



Работы включают несколько этапов: устройство прочного фундамента, установка металлического каркаса, облицовка профилированным листом и применение переработанного пластика. Также на площадках устанавливаются камеры видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный регион».



Все конструкции производятся с использованием профлиста и оборудуются отсеками для размещения бункеров под крупногабаритные отходы.

























На территории Московской области продолжается второй этап модернизации системы обращения с отходами, в рамках которого уже обновлено порядка 100 контейнерных площадок.





Основная задача — увеличить площадь контейнерных площадок для размещения необходимого количества баков и бункеров, а также исключить перенакопления отходов.





Больше всего КП будет модернизировано в подмосковных округах:

Подольск;

Истра;

Красногорск;

Чехов;

Ленинский;

Рузский;

Домодедово;

Одинцовский;

Солнечногорск;

Коломна.





«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. Основная задача – расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.





Обновлённые зоны будут оборудованы в соответствии с современными требованиями, предполагающие удобный доступ для жителей и защиту от неблагоприятных погодных условий.





Процесс включает несколько этапов:

-создаётся прочный фундамент, обеспечивающий долговечность конструкции;

-устанавливается металлический каркас, который придаёт КП надёжность и устойчивость;

-производится облицовка профлистом, а также применяется переработанный пластик;

-на обновленные площадки устанавливаются камеры «Безопасный регион».





Отметим, что контейнерные площадки изготавливаются во всех муниципалитетах региона с использованием профилированного листа. Большинство из них оборудовано специальными отсеками для бункеров, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов.