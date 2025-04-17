Подмосковные полицейские догнали курьера мошенников и вернули жертве деньги

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Восемнадцатилетнего жителя Новгородской области, выполнявшего роль курьера для банды телефонных мошенников, задержали полицейские Сергиева Посада, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой обмана стала 45-летняя жительница Сергиева Посада. Ей позвонил неизвестный, представился юристом и заявил, что женщина обязана задекларировать свои сбережения и перевести их на безопасный счёт. Для этого ей нужно передать деньги курьеру. Женщина согласилась и отдала 400 тысяч рублей подъехавшему водителю такси. Но уже через несколько минут поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.Полицейские оперативно установили марку, номер и местоположение такси, и поехали за ним в Москву. На одной из улиц водитель остановился и передал коробку с деньгами молодому человеку, после чего оперативники задержали получателя и изъяли у него деньги обманутой женщины.
Молодой человек рассказал, что в его обязанности входило забирать деньги по адресам, которые указывает работодатель, и переводить их на криптокошельки, оставляя себе за работу по 5 тысяч рублей.
Сейчас полиция разыскивает остальных участников мошеннической схемы.
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