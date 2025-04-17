На территории ТЭЦ-26 в Москве произошёл пожар

Видео: Прокуратура Москвы
На юге Москвы разгорелся пожар на территории ТЭЦ-26, никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что для выяснения точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
Сейчас пожар уже потушили. Никто не пострадал.
По данным МЧС, горело электрооборудование на территории ТЭЦ-26, которое используется для нужд станции. На работу предприятия огонь не повлиял. Сбоев в подаче электроэнергии не было.
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Элина Позднякова