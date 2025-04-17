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На территории ТЭЦ-26 в Москве произошёл пожар

Видео: Прокуратура Москвы

На юге Москвы разгорелся пожар на территории ТЭЦ-26, никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для выяснения точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Сейчас пожар уже потушили. Никто не пострадал.

По данным МЧС, горело электрооборудование на территории ТЭЦ-26, которое используется для нужд станции. На работу предприятия огонь не повлиял. Сбоев в подаче электроэнергии не было.

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Адвокат террористов «Крокуса» раскрыл подробности о знакомстве исполнителей теракта
Адвокат Власов: Исполнители познакомились за несколько дней до теракта в «Крокусе»
17 апреля 2025, 07:02

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились всего за несколько дней до нападения, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* Олег Власов.
Исполнители теракта назначили встречу в столице, прибыв из разных городов. Предыдущая координация велась через переписку в Telegram.

«Они встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест. Мой подзащитный приехал из Новосибирска», — передает РИА Новости.
12 апреля стало известно, что у части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Предположительно, нападавшие также использовали холодное оружие или острые предметы во время атаки.

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СК РФ: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства
Власов ранее также отметил, что обвиняемых признали вменяемыми, а их физическое состояние оценили как удовлетворительное.

22 марта 2024 года вооруженные террористы ворвались в «Крокус сити холл», открыли огонь по людям в концертном зале и подожгли здание, заблокировав внутри посетителей. По последним данным, погибло 145 человек, а 551 получил ранения.

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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#крокус сити холл
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«Там оказался кролик»: Самолету в США пришлось экстренно сесть из-за возгорания двигателя
ABC: Самолет в США экстренно сел после возгорания двигателя из-за кролика
17 апреля 2025, 03:59

Фото: iStock/LENblR

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Денвера в Эдмонтон, совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на записи переговоров пилотов из архива LiveATC.
На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа. Возгорание произошло во время взлета, но самолет успешно вернулся в аэропорт Денвера, после чего пассажиров отправили в Канаду другим рейсом.

«Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе, предположительно, вызванный редким столкновением с кроликом», — передает канал.
Согласно данным FAA, в 2024 году из 20 тысяч случаев столкновений авиатехники с животными лишь четыре связаны с кроликами, так что случай действительно редкий.

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#самолет
#возгорание
#авиакомпании
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«Надежда есть»: Маск похвалил Британию за решение о статусе трансгендеров*
Маск: у Британии есть надежда после определения понятия «женщина» без трансов*
17 апреля 2025, 02:24

Фото: iStock/melis82

Илон Маск заявил в соцсети X, что решение Верховного суда Великобритании по определению термина «женщина» показало — у этой страны «еще есть надежда».
Верховный суд в Британии постановил, что под защиту Закона о равенстве 2010 года подпадают только биологические женщины, исключив трансгендерных* лиц.

Решение суда завершило многолетний спор между организацией «За женщин Шотландии» и правительством, настаивавшим на включении трансгендерных* женщин в антидискриминационное законодательство. Ранее обе инстанции сессионного суда Шотландии отклоняли апелляции правозащитников, что привело к обращению в высшую инстанцию.

«Может быть, у Великобритании еще есть надежда», — указал Илон Маск.
Маск позже ответил на некоторые комментарии к своему посту. Один из пользователей отметил, что это — начало, но Великобритании предстоит пройти очень долгий путь. Илон согласился с данным высказыванием.

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#женщины
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Выяснилась настоящая причина смерти актрисы «Сплетницы» и «Баффи» Мишель Трахтенберг
NBC: актриса Мишель Трахтенберг погибла из-за вызванных диабетом осложнений
17 апреля 2025, 01:59

Мишель Трахтенберг (Фото: Instagram* @michelletrachtenberg)

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», скончалась 26 февраля в возрасте 39 лет из-за осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис судмедэкспертизы Нью-Йорка.
«Диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в печени накапливается слишком много жира», — говорится в материале.
По данным источника, незадолго до смерти Трахтенберг перенесла пересадку печени.

Мишель Трахтенберг (Фото: Instagram* @michelletrachtenberg)

Ранее издание New York Post писало, что её организм мог отторгнуть трансплантированный орган, а полиция не считает смерть актрисы подозрительной. Позже выяснилось, что в семье Трахтенберг отказались от вскрытия, из-за чего причина смерти изначально была обозначена как «неопределенная».

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Арестовано этническое ОПГ, которое 12 лет держало людей в рабстве в подвале гаража
Суд арестовал всех участников этнического ОПГ, которые 12 лет держали рабов
16 апреля 2025, 23:25

Фото: iStock/Vladimir Fedorov

Центральный районный суд Кузбасса арестовал всех участников этнического ОПГ, которые больше 12 лет держали в рабстве девять человек. Как сообщает региональная прокуратура, трое задержанных удерживали в подвале гаража пять мужчин и четырех женщин, используя их для сбора металла на свалках.
«Об этом удалось узнать благодаря сбежавшей в апреле 2025 года оттуда женщине. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное лишение свободы» и «Использование рабского труда». <…> «Рабам» было от 33 до 49 лет», — передает «Сiбдепо».
Тем временем в Москве поймали таксиста по обвинению в развратных действиях по отношению к пассажирке. Как сообщает АГН «Москва», жертвой мужчины стала 13-летняя школьница. Сейчас таксиста заключили под стражу.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отмечает агентство.
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