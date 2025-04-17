Адвокат террористов «Крокуса» раскрыл подробности о знакомстве исполнителей теракта

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Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились всего за несколько дней до нападения, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* Олег Власов.
Исполнители теракта назначили встречу в столице, прибыв из разных городов. Предыдущая координация велась через переписку в Telegram.
Власов ранее также отметил, что обвиняемых признали вменяемыми, а их физическое состояние оценили как удовлетворительное.
22 марта 2024 года вооруженные террористы ворвались в «Крокус сити холл», открыли огонь по людям в концертном зале и подожгли здание, заблокировав внутри посетителей. По последним данным, погибло 145 человек, а 551 получил ранения.
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«Они встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест. Мой подзащитный приехал из Новосибирска», — передает РИА Новости.12 апреля стало известно, что у части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Предположительно, нападавшие также использовали холодное оружие или острые предметы во время атаки.
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Власов ранее также отметил, что обвиняемых признали вменяемыми, а их физическое состояние оценили как удовлетворительное.
22 марта 2024 года вооруженные террористы ворвались в «Крокус сити холл», открыли огонь по людям в концертном зале и подожгли здание, заблокировав внутри посетителей. По последним данным, погибло 145 человек, а 551 получил ранения.
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Мария Моисеева