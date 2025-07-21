Подмосковные полицейские нашли груз наркотиков в машине женщины из Ростова
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Наркотики общим весом около пяти килограммов обнаружили инспекторы ДПС в автомобиле, который остановили для проверки документов на 77 километре трассы М-12 на территории Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сотрудники ДПС обратили внимание, что находящаяся за рулём 39-летняя жительница Ростовской области сильно нервничает, и поэтому решили провести досмотр машины. В багажнике они нашли десять полимерных пакетов с порошком общей массой около пяти килограммов.
«Экспертиза показала, что порошок является производным наркотика N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.Женщину взяли под стражу. Против неё завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».