Мигрант ударил девочку в Новосибирске после отказа познакомиться
В Гастродворике на улице Ленина произошел инцидент, в результате которого иностранец ударил девочку-подростка по лицу после того, как она отказала ему в знакомстве. Об этом пишет Telegram-канал «Mash Siberia».
Очевидцы сообщают, что группа молодежи собралась в популярном месте, когда произошла стычка. По словам свидетелей, молодой человек начал приставать к девочке, однако, получив отказ, он проявил агрессию и распустил руки. На помощь пострадавшей пришли другие молодые люди, которые вступились за нее и попытались разобраться с агрессором.
В ходе конфликта стало известно, что у нападавшего есть жена и ребенок, однако он часто посещает местные мероприятия в поисках новых знакомств. После угрозы вызвать миграционную службу мужчина извинился перед девушкой. Тем не менее, позже он попытался оправдаться в социальных сетях, утверждая, что девочка сама его спровоцировала.
Ранее стало известно, что суд арестовал жителя Уссурийска в Приморье, обвиняемого в покушении на убийство своей знакомой. Инцидент произошел 18 июля, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её.
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