Мигрант ударил девочку в Новосибирске после отказа познакомиться

21 июля 2025, 08:58

Иностранец ударил девочку по лицу после отказа познакомиться в Новосибирске

Фото: iStock/Dzurag

В Гастродворике на улице Ленина произошел инцидент, в результате которого иностранец ударил девочку-подростка по лицу после того, как она отказала ему в знакомстве. Об этом пишет Telegram-канал «Mash Siberia».